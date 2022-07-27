Tofaş ve Ford Otosan'dan üretime ara

Otomotiv sektörünün iki büyük firması Tofaş ve Ford Otosan, üretime geçici olarak ara vereceklerini duyurdu.



Şirketler tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu molanın, yıllık izin ve planlı bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla verildiği belirtildi.



Tofaş, Bursa fabrikasında, 8 ile 21 Ağustos tarihleri arasında üretimin durdurulacağını açıkladı.



Ford, Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında Ağustos'un ilk üç haftasında faaliyetlerine ara verileceğini duyurdu.