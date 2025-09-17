Togg yollara çıkmaya hazırlanıyor: "Anlık Togg Teknoloji Kampüsü"

ÖZEL KREDİ SEÇENEKLERİ



Togg, T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsayan özel kredi kampanyaları başlattı. Bireysel alıcılara;



200 bin TL’ye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli kredi,

1,5 milyon TL’ye yüzde 2,89 faizli, 48 ay vadeli kredi,

1 milyon TL’ye yüzde 2,79 faizli, 48 ay vadeli kredi imkânı sunuluyor.



Kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL faizsiz kredinin yanı sıra, 1 milyon 750 bin TL’ye yüzde 2,99 faizli, 48 ay vadeli kredi seçeneği bulunuyor. Bu paketle 595 bin TL peşinat ödeyen bir kullanıcı Togg T10F sahibi olabilecek.

AVRUPA'YA AÇILIYOR



Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan Togg T10F, 29 Eylül’de Almanya’da ön siparişe açılacak.