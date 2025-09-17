Togg yollara çıkmaya hazırlanıyor: "Anlık Togg Teknoloji Kampüsü"
Togg’un sedan modeli T10F, ön siparişe açıldıktan sonra hızlı stokları saatler içinde tükendi. Şirket, üretim tesisinden paylaştığı görüntülerle yeni modelin yollara çıkmaya hazırlandığını duyurdu.
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un yeni modeli T10F, piyasaya çıktığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Sedan modelin ön siparişe açılmasından yalnızca saatler sonra “hızlı teslimat” stoklarının tükendiği açıklandı. Aracı almak isteyenler sipariş vermeye devam edebiliyor ancak teslimatlar zaman alacak.
Şirket, sosyal medya hesabından “Anlık Togg Teknoloji Kampüsü” başlığıyla üretim tesisinden görüntüler paylaştı. Görüntülerde, T10F’in üretim sürecinden kesitler ve yollara çıkmaya hazırlanan araçlar yer aldı.
Anlık Togg Teknoloji Kampüsü... 🧿— Togg (@Togg2022) September 17, 2025
Togg T10F'e yoğun ilginizden dolayı teşekkür ederiz. < > pic.twitter.com/whG0SXv0OU
ÖZEL KREDİ SEÇENEKLERİ
Togg, T10F V2 için bireysel ve kurumsal kullanıcıları kapsayan özel kredi kampanyaları başlattı. Bireysel alıcılara;
200 bin TL’ye yüzde 0 faizli, 12 ay vadeli kredi,
1,5 milyon TL’ye yüzde 2,89 faizli, 48 ay vadeli kredi,
1 milyon TL’ye yüzde 2,79 faizli, 48 ay vadeli kredi imkânı sunuluyor.
Kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL faizsiz kredinin yanı sıra, 1 milyon 750 bin TL’ye yüzde 2,99 faizli, 48 ay vadeli kredi seçeneği bulunuyor. Bu paketle 595 bin TL peşinat ödeyen bir kullanıcı Togg T10F sahibi olabilecek.
AVRUPA'YA AÇILIYOR
Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan Togg T10F, 29 Eylül’de Almanya’da ön siparişe açılacak.