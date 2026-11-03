TOGG'da hisse devri için sözleşmeler imzalandı. İki dev şirket ayrılıyor

ANADOLU GRUBU PAYLARINI 184 MİLYON EUROYA DEVREDECEK

AG Anadolu Grubu Holding'in açıklamasında da şirketin sahip olduğu TOGG sermayesinin yüzde 23'ünü temsil eden 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payın, TOGG sermayesinin yüzde 12'sine karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adedinin Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 11'ine karşılık gelen 796 milyon 567 bin 640 adedinin ise Turkcell'e devredileceği bildirildi.

Konuya ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında pay devir bedelinin kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceği belirtilen açıklamada, pay devir bedelinin 184 milyon euro olarak belirlendiği aktarıldı.

VESTEL'İN YÜZDE 23'LÜK HİSSESİNİN TAMAMI TÜRKİYE VARLIK FONU'NA GEÇECEK

Vestel Elektronik'in açıklamasında ise şirketin TOGG'un yüzde 23'lük payına karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 lira nominal değerli hisselerinin tamamını 184 milyon euro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satacağı belirtildi.

Açıklamada, satıştan elde edilecek fonun en az yüzde 90'ının, elde edilme tarihinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacağı bildirildi.