Togg'un Trugo'su lider oldu. EPDK şarj listesini açıkladı, işte merak edilenler

Türkiye'de elektrikli otomobile olan talep her geçen ay artıyor. Yakıt tasarrufu, ucuz olması, yenilikçi teknolojileri barındırması, çevreci olması gibi sebeplerden ötürü elektrikli otomobillerin satışları hızlı yükseliyor.

332 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ VAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, şarj hizmeti piyasası aylık istatistiklerinin Ekim ayı verilerini duyurdu. Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 33 milyon araçtan 332 binini elektrikli araçlar oluşturuyor.



36 BİN 280 ADET ŞARJ SOKETİ BULUNUYOR

36 bin 280 adet toplam şarj noktası bulunuyor. 20 bin 667 adet AC şarj noktası, 15 bin 603 adet ise DC şarj noktası var.

ZES, SOKET SAYISINDA LİDER

En fazla soket sayısı Zes'te bulunurken Trugo, Eşarj, Voltrun, Way, Zeplin, Astor, Otopriz, Beefull ve Otojet sırasıyla liste devam ediyor.

Ekim ayında 47 milyon 429 bin 586 kWh elektrik kullanıldı. Toplam şarj süresi ise 2 milyon 134 bin 864 saat oldu. Toplam şarj adedi 2 milyon 328 bin 190 olurken şarj başına tüketim 20,37 kWh oldu ve şarj başına süre 0,92 saat oldu.

TRUGO TÜKETİM PAYINDA LİDER OLDU

Trugo şarj istasyonlarındaki elektrik tüketim payı açısından lider olurken ikinciliği Zes, üçüncülüğü Eşarj aldı.

Trugo 11 bin 292 MWh, Zes 8 bin 463 MWh ve Eşarj 3 bin 462 MWh elektrik tüketimi yaptı.

EN ÇOK ŞARJ İSTANBUL'DA

En çok İstanbul'da şarj gerçekleşirken Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Bolu, Balıkesir, Konya ve Mersin sırasıyla liste devam etti.

Şarj istasyonlarının toplam gücü Ekim ayı itibarıyla 2 bin 699 MW oldu.