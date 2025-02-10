TOKİ 50 ilde 834 arsa satıyor. 36 ay vade

TOKİ açık artırmayı, 19-20-21 Şubat tarihlerinde saat 10.30'da yapacak. Ankara ve İstanbul'da müzayede düzenlenecek; katılımcılar çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Adresler şöyle;



İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul.



Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara.



Yatırımcılar, ihaleye fiziksel olarak katılabilecekleri gibi internet üzerinden de teklif verebilecekler.

Satışa sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman,Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da.

SATIŞ KOŞULLARI NASIL?

Yüzde 25 peşin 48 ay aade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.



Yüzde 40 peşin 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı ise en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır. Vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak.