TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları ne zaman yapılacak? TOKİ Başkanı Bulut tarih verdi (2022 TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu)

TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başlayan TOKİ Sosyal Konut (Ucuz Konut) Projesi'ne yoğun ilgi sürüyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurulara yüz binlerce kişi katıldı. Konut başvurularının başlamasıyla birlikte gündeme arsa ve iş yeri başvuru tarihleri geldi.



TOKİ Başkanı Ömer Bulut, arsa ve iş yeri başvurularının başlayacağı zaman için tarih verdi. Peki, TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları ne zaman yapılacak?

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, arsa ve iş yeri başvuru tarihlerini merak eden vatandaşları bilgilendirdi. Bulut, açıklamasında;



"Hem konut, hem arsa hem iş yeri başvurusunu hemen başlatsak yığılma olacaktı. Böyle talepler olunca arsa ve iş yeri başvurusunu 10 Ekim'e çektik. 7 Kasım'a kadar başvurabilecekler."



Buna göre; TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim'de başlayacak ve 7 Kasım'a kadar sürecek.

EV VE ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



TOKİ Başkanı Bulut açıklamalarının devamında ise arsa ve konut başvurusu yapacaklar için belirlenen şartları açıkladı.



Bulut açıklamasında, "Evi olan arsaya başvuru yapamıyor. Arsası olan eve başvurabilir. Hem konut hem arsa için başvuru yapılamaz. Herhangi bir yerde imarlı arsası olan da başvuramaz.



Arsa 100 bin hakkının 40 bini müstakil, 60 bine yakını müşterek. Arsa 350-500 metrekare arsaysa müstakilse Müstakil Ev yapıyor. Müşterekse müştereken inşaat yapması lazım." ifadelerinde bulundu.