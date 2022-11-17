TOKİ ikinci etap kura çekimi tarihleri belli oldu: 29 bin 363 konut sahibini bulacak (Kura çekimi yapılacak iller)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ İÇİN YENİ TAKVİM

TOKİ kura çekimi için yeni takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır illeri için gerçekleşecek kura tarihlerini paylaştı.

TOKİ İKİNCİ ETAP TARİHLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı.

7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu.

TOKİ ikinci etap kuraları için yeni takvim

İKİNCİ ETAP 11 İLDE BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor.

17-28 Kasım’da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır’da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak.

Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.