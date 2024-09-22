TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitecek? İşte yüzde 25 indirimin şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?



Kurum'un, "TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası" başlığıyla verdiği bilgilere göre, başvurular 23 Eylül-18 Ekim'de yapılacak.



KİMLER YARARLANABİLİR?



Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.