TOKİ işyeri başvuruları ne zaman başlayacak? (2022 TOKİ İlk İşyerim başvuru tarihi, ücreti ve şartları)

TOKİ işyeri başvurularının başlayacağı tarih vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut, işyeri ve arsa başvurularıyla ilgili detaylar duyuruldu.

Sosyal konut başvurularının başlamasının ardından işyeri başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor. Peki, TOKİ işyeri başvuruları ne zaman başlayacak?



TOKİ İŞYERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuru sonrasında arsa ve işyeri başvuruları için detaylar belli oldu.



Buna göre; TOKİ başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde ise Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacak.

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



1- TC Vatandaşı olmak



2- Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak



3- 18 yaşını doldurmuş olmak



4- Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler



5- Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU ÜCRETİ VE AYRINTILARI



TOKİ İlk İşyerim başvuruları için ücret ve ayrıntılar belirlendi. TOKİ tarafından yapılan açıklama sonrasında işyeri başvuruları için ücret miktarı açıklandı. Buna göre;



1- Başvuru bedeli : 2000 TL



2- İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,



3- Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

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