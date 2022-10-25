TOKİ kura çekimi ne zaman, başvurular ne zaman bitiyor? (2022 TOKİ Sosyal Konut kura çekimi)

TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı, sosyal konut başvurularını tamamlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. TOKİ sosyal konut kura çekimiyle birlikte, ucuz konut sahibi olmak için bekleyen vatandaşlar kura çekimi tarihini merak ediyor.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesiyle ilgili bilgiler verdi ve kura çekimi için tarihi açıkladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, başvurular ne zaman bitecek?



TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.



Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.



Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ



TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru detayları belli olmuştu.



Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.



e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?



"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.



1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.



5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.



Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.



Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.



Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.



Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.



İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?



TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.



Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.