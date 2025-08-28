TOKİ kuraları çekildi

Söğüt'te yapımı devam eden 2. Etap TOKİ konutlarının kur'a çekimi TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleştirildi.



Kura çekimi sonucunda hak sahipleri belli olurken, konu hakkında Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut bir açıklama yaptı. Durgut, kura sonuçları, satış duyuruları ve sözleşme imzalama takvimine ilişkin detayların paylaşılan görsellerde yer aldığı belirterek, "Hak sahiplerinin ayrıntılı bilgiye TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Hak sahibi hemşerilerimize hayırlı olsun. Yeni yuvalarında huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum" dedi.