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TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? (2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi)

TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 31 Ekim tarihinde sona eren TOKİ sosyal konut başvurularının ardından, başvuruda bulunan birçok kişi kuraların çekileceği tarihi araştırmaya başladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi kuralarının ne zaman çekileceğiyle ilgili tarih bilgisi verdi. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? (2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi)

Türkiye tarihinin en büyük konut projesi, sosyal konut (ucuz konut) başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. Ucuz fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulan bu fırsat için başvurularını tamamlayan birçok kişi, kura çekimi için tarihleri sorguluyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?

NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.

Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? (2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi) - 1

TOKİ BAŞVURULARI SONA ERDİ

TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvurularını tamamladı ve başvurular 31 Ekim tarihi itibariyle sona erdi.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.

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