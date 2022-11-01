TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? (2022 TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi)

Türkiye tarihinin en büyük konut projesi, TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvuruları geçtiğimiz gün tamamlandı. Ucuz fiyatlarla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulan bu fırsat için başvurularını tamamlayan birçok kişi, kura çekimi için tarihleri sorguluyor. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?



TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Türkiye tarihinin en büyük konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.



Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.



Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

TOKİ BAŞVURULARI SONA ERDİ



TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvurularını tamamladı ve başvurular 31 Ekim tarihi itibariyle sona erdi.



TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?



TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.



Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında vatandaşlara geri iade edilecek.