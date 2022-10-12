TOKİ Sosyal Konut Projesi | Bakan Kurum NTV'de yanıtladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını cevapladı.

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

Peki ''İlk etapta hangi il ve ilçelerde kaç adet arsa satışa sunulacak'' ''Arsa taksitleri sabit mi olacak yoksa herhangi bir artış öngörülüyor mu, memur maaş artışına göre artan taksit sistemi burada da olacak mı?'' Merak edilen tüm soruları NTV'de yanıtlayan Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

''Açıkladığımız ilk günden beri milletimizin büyük bir ilgisi ile karşılaşıyoruz. Şu an itibariyle başvuru sayımız 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı.

Dün başladı ancak arsa başvuruları 67 bine, ilk iş yeri başvuruları da 20 bine dayandı. Bir milyon altyapılı arsanın 50 bini İstanbul'da olacak.



İlk Evim Arsa Projesi başvuruları 10 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında olacak''

İllere ve ilçelere göre arsaların fiyatlarında bir değişiklik söz konusu mu?

''İlçe ve merkezdeki talepleri dikkate alarak arsalarımızı belirledik. Bu arsaların değerlemelerini SPK tarafından onaylı olarak yapıyoruz. Ve bu değerin yüzde 50'sini sübvansiyonlu yapıyoruz.

Vatandaşımız faizsiz bir şekilde, sabit taksitle alabilir''

Bakan Kurum, konut arsası için örnek ödeme planını paylaştı.

Konut kampanyasında olduğu gibi arsa için de gençlere ve emeklilere özel bir kontenjan ayrılacak mı.?



''Arsa ve işyeri başvurularında özel bir kontenjan ayırmadık. Zaten sayıda her kesime yetecek şekilde belirlendi''

''PROJELERDEN BİRİNİ SEÇEBİLİR''

Kurada konut, arsa veya iş yeri çıkması durumunda, hak sahipleri ikisini birden alabilecek mi?



''Vatandaşlarımız ister 250 bin sosyal konuta, isterse de bir milyon arsa-konuta başvurabilir. Kurada ikisinden de çıkarsa birisini tercih etmesini isteyeceğiz''

''TAPULARI ARALIK'TA VERMEYE BAŞLAYACAĞIZ''

Arsalar üzerine evler nasıl yapılacak, Hak sahiplerine örnek projeler sunacak mısınız, İsteyen istedği gibi bir yapı yapabilecek mi?

''Burada imar planları hazırlayacağız. Bazılarının imar planları da hazırlandı. Yüzde 40'ını yeşil alanlara sosyal donatılara terk edeceğiz. Aralık ayı itibariyle de arsa tapularını vermeye başlayacağız. Bu aşamaların hepsinde vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz''

Biz projelerimizi sunacağız, ancak vatandaş beğenmezse de kendisi de istediği gibi bir plan çizerek evini yapabilecek. Bazılarını kat karşılığı verecekler, böyle arsalarımız var. Belki müteahhit bulup verelim diyecekler. Çoğunluk ne isterse bu projelerde biz onun yanında olacağız''

Arsayı alan kişinin inşaata başlaması için bir süre zorunluluğu var mı?



''Biz vatandaşlarımıza altyapılarını bitirip vermek istiyoruz. Bunlar hazırlandıktan sonra vatandaşlarımız 2 yıl içerisinde tamamlayıp oturabilecek''

Kampanya kapsamında ilk etapta hangi illerde kaç adet işyeri inşa edilecek, iş yerleri için herkes başvurabilecek mi, işyerlerinin temelleri ne zaman atılacak ve teslim edilmesi için ne kadar bir süre öngörülüyor?

''28 ilimizde 10 bin işyeri belirledik. 350 bin liradan başlıyor. İki yıl içinde işyerlerini tamamlayacağız''

ORTA VE ÜST GELİR PROJESİ KASIMDA

''Biz bu projeyi duyurduğumuz andan itibaren kira ve ev fiyatları durmaya başladı. Ve artış düşmeye başladığını da görüyoruz: Arzı arttırdığınız süreçte fiyatların da düşmesi kaçınılmaz olacaktır.

Orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projesini Kasım ayında duyuracağız''