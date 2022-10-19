TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde rant uyarısı

NTV Haber-Baran Bila

İlk etapta 250 bin sosyal konut inşası için harekete geçilirken projeye başvuru sayısı da 7,5 milyonu buldu. Uygulamanın duyurulması kısa sürede gayrimenkul piyasasını etkiledi. Ancak erken borç kapatan hak sahiplerinin daireleri satışa çıkarma ihtimali projeyi olumsuz etkileyebilir.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, ''Fiyatlarda yüzde 23 civarında bir gerileme olduğu açıklandı. Eğer sosyal konut uygulaması kapsamında verilen konutların erken ödemeyle kapatılırsa, bu kapsamda da konutların 2. piyasaya dönüşmesi halinde mevcut sorun fiyatların artması şeklinde yansıyacaktır. Bu yansıma da tehlikeli bir durum olarak karşımıza çıkıyor'' dedi.

SOSYAL KONUTA SUİSTİMAL UYARISI



Bu duruma karşı alınabilecek çeşitli önlemler var.



Mülkiyet hakkı kapsamında kişinin gayrimenkulünü istediği gibi satabilme devredebilme hakkının olduğunu açıklayan Ali Güvenç Kiraz'a göre burada erken ödeme halinde mevcut taşınmazı satmayı engelleyecek maddeleri şöyle açıkladı:



''Birincisi sözleşmeye bir cezai bir şart çıkış maddesi konulabilir. Yani belli süre içinde bu gayrimenkulün satışı halinde o cezai şart her durumda devreye girebilir. İnşası süresince ikinci olarak ipotek ve benzeri bir müessese ortaya konabilir. Üçüncü olarak da kamu bu taşınmazı geri alma hakkını kendinde saklı tutabilir''



''Borcun erken kapatılması konusunda satış değil ama evin kiraya verilmesi durumunda bir rant söz konusu olabilir mi'' sorusuna da yanıt veren Kiraz, ''Kira fiyatları çok ciddi şekilde artmış durumda. Bu durumda gayrimenkullerin kiraya verilmesi özellikle kiralama piyasasında var olan sorunun giderilmesi açısından çok ciddi etkiye sahip olacaktır. Kiralamanın rant oluşturma noktasında olumsuz bir etkisi olacağını sanmıyorum'' diye konuştu.