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TOKİ taksitlerinin artış oranı açıklandı: Yüzde 49 yerine yüzde 24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk." dedi.

TOKİ taksitlerinin artış oranı açıklandı: Yüzde 49 yerine yüzde 24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sosyal medya hesabından  taksitlerinin artış oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"TOKİ AYLIK TAKSİTLERİNDE ORANINI REFERANS ALDIK"

Bakan Kurum, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."

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