TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası: Ne zaman başlayacak, kimler yararlanacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , NTV yayınında TOKİ 'nin yüzde 25 oranında indirim kampanyasını duyurdu. Yüzde 25 indirimden yaralanmak için ödemeler 22 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak. TOKİ'den alınan 168 bin konut, indirim kapsamında olacak.

İNDİRİM KAMPANYASININ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; indirim kampanyası 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Borcun peşin olarak kapatılması durumunda indirim oranı yüzde 25 olarak hesaplanacak. (Uygulanabilir maksimum indirim oranı yüzde 28,67)



Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?



Kampanyadan, satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş, geri ödeme taksiti en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle başlamış ve ödemeleri devam eden 168 bin 198 adet konut ve işyeri alıcısı faydalanabilecek ve yaklaşık 110,6 milyar TL tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek.



Kampanya kapsamındaki konut ve işyeri alıcıları, borcunu kapatarak indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabileceklerdir.

12 TAKSİT VEYA DAHA AZ KALANLAR FAYDALANAMAYACAK



Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut ve işyeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacaktır.