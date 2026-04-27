TOKİ'nin İstanbul'da 100 bin konut kurası tamamlandı

Ev Sahibi Türkiye sloganıyla hayata geçen Yüzyılın Konut Projesi 'nde İstanbul 'da 100 bin konutun kura çekimi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başlamıştı.

1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.

100 BİN HAK SAHİBİ BELLİ OLDU

Kura takvimi ise 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başladı. İl il noter huzurunda çekilen kuralar sonucu ev sahibi olacak vatandaşlar belirlendi.

İstanbul’da üç gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi.

27 Nisan’da İstanbul kurasının sona ermesiyle birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu.

Böylece 29 Aralık 2025 – 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.

KURA SONUÇLARI E-DEVLET VE TOKİ SİTESİNDE YAYINLANACAK

İstanbul’da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul adresinde yayınlanacak.

Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.