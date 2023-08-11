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Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 53,4 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 artış gösterdi.

Toplam ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 53,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 53,4 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, haziranda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi haziranda aylık bazda yüzde 5,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, haziranda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 10,7, inşaat ciro endeksinde yüzde 3, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,2 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 3,3 artış görüldü.

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