Toplam ciro endeksi kasımda yıllık bazda yüzde 66 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023'e ilişkin ciro endekslerini açıkladı.



Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 66,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında kasımda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,7, ticaret ciro endeksi yüzde 71,3, hizmet ciro endeksi yüzde 61,2 artış kaydetti.



AYLIK DEĞİŞİMLER



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Kasım 2023'te aylık bazda yüzde 3 arttı. Anılan ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,5, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,8, ticaret ciro endeksinde yüzde 3,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 2,3 artış görüldü.

