Toplu sözleşmede rekor kırıldı: İşçi maaşı 102 bin TL oldu

Kocaeli’de faaliyet yürüten Bayer Türk Kimya firması, Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi ile toplu iş sözleşmesi için anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmayla fabrikadaki işçilerin ortalama net ücreti 102 bin TL’ye yükselirken, sosyal haklarla birlikte aylık toplam kazançları 176 bin liraya ulaşmış oldu. Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre; Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi’nin örgütlü olduğu Bayer Türk Kimya firmasında toplu iş sözleşmesi sendikanın genel merkezinde imzalandı. Toplantıya sendika ve iş veren temsilcileri katıldı.

ÇIPLAK MAAŞ 102 BİN TL



İmzalanan TİS sürecine ilişkin açıklamada bulunan Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, “Yeni dönemde de sözleşmemizi üyelerimizin memnuniyetiyle imzaladık. Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira.” dedi.



Kırmızıçiçek, toplu iş sözleşmesinin önümüzdeki iki yılı kapsadığını söyledi.

BAYER TÜRK KİMYA'NIN 9 OFİS VE İKİ FABRİKASI BULUNUYOR



Bayer Türk Kimya firmasının ülke genelinde 9 bölge ofisi ve biri Kocaeli, diğeri İstanbul’da iki üretim tesisi bulunuyor.