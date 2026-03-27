Toplu taşıma 20 ay ücretsiz oldu, kimler yararlanacak?
27.03.2026 08:03
Gümrük ve orman muhafaza memurları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük ve orman muhafaza memurlarına yönelik toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin kararı imzaladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere gümrük muhafaza memurları ve orman muhafaza memurları, belediyelere ait toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2027 tarihine kadar ücretsiz yararlanma hakkı kazandı.
KİMLER ÜCRETSİZ YOLCULUK YAPACAK?
Kararla birlikte Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan iki farklı personel grubu ücretsiz seyahat edebilecek.
METRO, OTOBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ OLACAK
Kararla birlikte belediyelere ait olan belediye otobüsleri, metro, tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.