Toyota, 2023 mali yılı net kar hedefini yükseltti

2023 mali yılının Nisan-Aralık döneminde Toyota'nın net karı, önceki mali yılın aynı dönemine göre 2 kattan fazla arttı.



Satış gelirlerinin yüzde 23,9 artışla 34 trilyon yene (228 milyar dolar) çıktığı bu dönemde net kar 3,95 trilyon yene (26,7 milyar dolar) yükseldi.



Önceki yılın aynı dönemine oranla Toyota, 9 aylık dönemde satışlarını yüzde 8,6 artırarak 8,56 milyon araç sattı.



HİBRİT VURGUSU



Hibrit araçlara yönelik yüksek talep sayesinde satışların Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa dahil tüm büyük pazarlarda yükseldiği bildirildi.



Toyota Genel Müdür Yardımcısı Miyazaki Yoiçi, açıklamasında, "Uzun mesafeli bir yarış için seyir hızımızı gözden geçirmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.



Müşterilerin, çevre sorunlarına "optimize çözüm" olarak hibrit modelleri tercih ettiğini kaydeden Miyazaki, "Hibrit satışları tüm bölgesel segmentlerde artıyor" dedi.



YENİ NET KAR HEDEFİ 4,5 TRİLYON YEN



Firma, net kar hedefini, daha önce duyurduğu 3,95 trilyon yenden 4,5 trilyon yene (30,3 milyar dolar) yükseltti.



Net kar hedefi gerçekleşmesi halinde Toyota, bir mali yılda şimdiye kadarki en yüksek net kar seviyesini elde edecek.



Toyota, mali yıl satış gelirleri hedefini 43,5 trilyon yene (292,5 milyar dolar) çıkardı.



Üretici firma, Covid-19 sonrası satışların güç kazanması ve yenin döviz karşısındaki değer kaybının yeni hedeflere katkı sağlamasını öngörüyor.



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