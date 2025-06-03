Toyota dev satın almayı görüşecek

Toyota Industries yönetim kurulu, kurucu ailenin Japonya'nın en büyük iş imparatorluğu üzerindeki hakimiyetini güçlendirecek bir hamleyle şirketi özel sektöre devredecek bir satın alma teklifini değerlendireceğini açıkladı.



Toyota Motor. tarafından yönetilen bir grup Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda liderliğindeki bir grup, geçen ay konuya aşina olan kişilerin söylediğine göre, iştiraki 6 trilyon Yen (42 milyar dolar) karşılığında satın almak istiyor. Toyota Industries, anlaşmanın duyurulacağı yönündeki haberlere cevaben bir açıklama yayınladı ve kamuoyuna belirli bir kararın açıklanmadığını söyledi.



Herhangi bir yerde kayıtlara geçen en büyük satın almalar arasında yer alacak bir anlaşma, geçmişte eleştirilen bir ebeveyn-çocuk yapısını çözecek ve Japon hükümetinin büyük şirketleri iştirakleri ve diğer işletmelerle olan çapraz hisselerini çözmeye teşvik etme çabalarıyla da uyumlu olacak. Aynı zamanda, bir devralma Toyoda'ya büyükbabasının kurduğu otomobil üreticisi üzerinde daha fazla etki sağlayabilir.



Toyota Industries'den yapılan açıklamada, "Bu konunun bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında görüşülmesi planlanmaktadır ve alınan karar derhal açıklanacaktır" denildi.



Kişilere göre Toyoda, Toyota Motor gibi kendi kişisel yatırımını koyacak. Akio dünyanın 1 numaralı otomobil üreticisinin başkanı olmasına rağmen, doğrudan sahip olduğu hisse oranı yüzde 1'den azken, Toyota Industries'in üreticide yüzde 9,1'lik bir hissesi bulunuyor.



HİSSELERİ YÜZDE 40 YÜKSELDİ



Toyota Industries hisseleri Salı günü Tokyo'da sabah erken saatlerde yapılan işlemlerde yüzde 1'den daha az yükseldi. Hisse senedi, Bloomberg'in 25 Nisan'da devralma teklifini ilk kez bildirmesinden bu yana yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.



Tekstil tezgahları, forkliftler ve Toyota'nın otomobilleri için parça tedarikçisi olan Toyota Industries, Toyoda'nın büyük büyükbabası Sakichi tarafından kuruldu ve oğlu Kiichiro, yıllık 11 milyondan fazla araç üretimiyle dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline gelen Toyota Motor'u kurdu.



Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, ilgili tarafların mali danışmanlarını seçtiklerini ve Kasım ayında bir ihale teklifi için çalıştıklarını söyledi. Hükümet yönergeleri uyarınca teklifi değerlendirmek üzere oluşturulan özel bir yönetim kurulu komitesi, Toyoda tarafından kurulan özel amaçlı bir araç tarafından yapılan satın alma teklifini değerlendiriyor.

Toyota Industries yıllık hissedarlar toplantısını 10 Haziran'da, Toyota Motor ise iki gün sonra gerçekleştirecek.



Toyota grup şirketleri arasında, Toyota Motor'un Toyota Industries hisselerinin yüzde 24,2'sine sahip olduğu, Toyoda'nın başkanlığını yaptığı özel bir gayrimenkul geliştiricisi olan Toyota Fudosan Co'nun ise tedarikçinin yüzde 5,32'sine sahip olduğu karmaşık bir çapraz hissedarlık ağı bulunuyor.



Japonya, kurumsal yönetişimi iyileştirmek, şeffaflığı arttırmak ve hissedar getirilerini yükseltmek amacıyla şirketler arasındaki bu tür düzenlemeleri çözme çabalarını hızlandırıyor.



Toyoda'nın satın alma planı, Toyota Industries'in de dahil olduğu bir dizi yan kuruluşta bir dizi düzenleme skandalının ortaya çıkmasının ardından Toyota'nın yönetişimine olan güveni yeniden inşa etmeye çalıştığı bir döneme denk geliyor.