Toyota İmparatorluğu! 42 milyar dolarlık satın alma yapacak

Toyota Motor Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda'nın Toyota Industries şirketini satın almaya yönelik 42 milyar dolarlık planının ilerlemekte olduğu, ilgili tarafların mali danışmanlarını seçtiği ve Kasım ayında bir ihale teklifi için çalıştıkları belirtildi.



Toyoda tarafından satın alma için kurulan özel amaçlı araca Nomura Holdings danışmanlık yaparken, Toyota Industries'in SMBC Nikko Securities şirketini danışman olarak atadığını belirten kişiler, özel konuları tartışırken isimlerinin açıklanmasını istemediler.

Bu kişiler, Toyoda'nın özel amaçlı şirketinin, hissedarlara yapılacak sunumların ardından Kasım ayında Toyota Industries'in tüm hisseleri için bir ihale teklifi gerçekleştirmesinin planlandığını söyledi. Kişilere göre Akio Toyoda, Toyota Motor gibi kendi kişisel yatırımını da koyacak.



Gelişmeler, Japonya'nın şimdiye kadarki en büyük ve dünyanın en büyükleri arasında yer alacak olan satın alma işleminin hızla ilerlediğini gösteriyor.

TOYOTA İMPARATORLUĞUNDAKİ GÜCÜ ARTACAK

Toyoda'nın tekstil tezgahları, forkliftler ve Toyota otomobilleri için parça tedarik eden firmayı özelleştirme planı Japonya'da geniş çaplı spekülasyonlara neden oldu. Bazı yatırımcılar bu hamlenin Toyoda'nın Toyota imparatorluğu üzerindeki gücünün pekiştirilmesi anlamına gelip gelmediğinden emin değil; diğerleri ise bunu çapraz hissedarlıkları çözerek kurumsal yönetimi güçlendirmeye yönelik olumlu bir adım olarak görüyor.



Toyota Industries, Toyota Motor, Nomura, SMBC Nikko Securities ve Mitsubishi UFJ Morgan Stanley temsilcileri yorum yapmayı reddetti.

OTOMOBİLDEKİ HİSSELERİ ARTABİLİR



Toyota Industries'in değeri yaklaşık 5,5 trilyon Yen (38,4 milyar $) olup, satın alma haberinin 25 Nisan'da kamuoyuna yansımasından bu yana %27 artış gösterdi. Akio Toyota Motor'un başkanı olmasına rağmen, otomobil üreticisindeki doğrudan hissesi %1'in altında kalırken, Toyota Industries'in otomobil üreticisinde %9,1'lik bir hissesi bulunuyor.



Geçtiğimiz ay Toyota Motor, Toyota Industries'e kısmi bir yatırım da dahil olmak üzere çeşitli olasılıkları değerlendirdiğini, ancak hiçbir şeye karar verilmediğini söyledi.



Toyota Industries de grubun kurumsal değerini arttırmak için sermaye politikaları da dahil olmak üzere tüm olasılıkları değerlendirdiğini açıkladı.



Toyota grup şirketleri arasında, Toyota Motor'un Toyota Industries hisselerinin %24,2'sine sahip olduğu ve Toyoda'nın başkanlığını yaptığı özel bir gayrimenkul geliştiricisi olan Toyota Fudosan Co'nun tedarikçinin %5,32'sine sahip olduğu karmaşık bir çapraz hissedarlık ağı bulunuyor.



Japonya, kurumsal yönetişimi iyileştirmek, şeffaflığı arttırmak ve hissedar getirilerini yükseltmek amacıyla şirketler arasındaki bu tür düzenlemeleri çözme çabalarını hızlandırıyor.

GÜVENİ YENİDEN SAĞLAMAK İSTİYOR



Toyoda'nın satın alma planı, Toyota Industries'in de dahil olduğu bir dizi yan kuruluşta bir dizi düzenleme skandalının ortaya çıkmasının ardından Toyota'nın yönetimine olan güveni yeniden inşa etmeye çalıştığı bir dönemde geldi.