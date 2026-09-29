Toyota ortaklığında dev hisse devri. Kartlar yeniden dağıtılıyor

Guangzhou merkezli otomobil üreticisi GAC, FAW Toyota ortak girişiminde yüzde 50 hisse satın alarak FAW'ın yerini almayı planladığını duyurdu.

GAC yetkilileri, GAC ve FAW'ın birleşmesiyle ilgili önceki haberlerin ardından, FAW Toyota 'daki yüzde 50 hisseyi satın alma niyetinde olduklarını açıkladı. GAC'nin aradığı hisse şu anda China FAW Group Corporation'a ait. Bu, GAC'nin FAW Toyota ortak girişiminde FAW'ın yerini alacağı anlamına geliyor.

Uzun zamandır FAW Toyota ve GAC Toyota, Çin 'in farklı bölgelerinde faaliyet gösteriyor. Ancak model yelpazeleri görünüşte örtüşüyordu. Çin 'de Toyota markası altında birçok ikiz model bulunuyor.

Çin EV Veri Takipçisi'ne göre, GAC Toyota, Ocak-Ağustos 2026 döneminde 446 bin 591 araç teslim ederek bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir düşüş kaydetti. Aynı dönemde FAW Toyota ortak girişimi ise 378 bin 872 adet araç teslim ederek yıllık bazda yüzde 26,6'lık bir satış düşüşü yaşadı. Söz konusu düşüş, Çin'de benzinli araçların pazar payının daralmasından kaynaklanıyor. Sonuç olarak Toyota, operasyonlarını düzene sokmak ve Ar-Ge, tedarik zincirleri ve pazarlamayı koordine etmek için stratejisini değiştirmeye karar verdi.

GAC'nin yaptığı açıklamalarda, bu projenin FAW ve GAC arasındaki stratejik iş birliğini derinleştirmeyi amaçladığı belirtildi. Ortak girişimden dışlanmasına rağmen, FAW, GAC'nin ikinci büyük hissedarı olacak. Daha önce, Çin'in üst düzey yetkililerinin çoğu, yoğunlaşan rekabet ve talepteki değişimler nedeniyle otomotiv endüstrisindeki konsolidasyonun kaçınılmaz olduğunu söylemişti. Toyota'nın 2027 yılında Çin'de yaklaşık 200 bin adet elektrikli araç üretmeyi planladığı ve yeni enerji araçları (NEV) segmentini agresif bir şekilde genişlettiği de dikkat çekici.