Toyota'da kâr sürprizi. Tahminler yükseldi

Dünyanın satış hacmi bakımından en büyük otomobil üreticisi olan Toyota , gelir tahminlerini yükseltme kararının döviz kuru varsayımları gibi dış ortamdaki değişikliklerin yanı sıra Orta Doğu'ya alternatif lojistik yollarının oluşturulması da dahil olmak üzere pazarlama çabalarını yansıttığını belirtti.

Toyota, 31 Mart 2027'ye kadar sürecek olan mevcut yıl için net gelir beklentisini 3,25 trilyon yen (20,6 milyar dolar) olarak açıklayarak, mayıs ayındaki 3 trilyon yen tutarındaki önceki tahmininden daha yüksek bir seviyeye ulaştı.

Ancak tahminlere göre, Toyota'nın 2024-2025'te elde ettiği 3,8 trilyon yenlik rekor seviyedeki kârına kıyasla kârda yüzde 15,5'lik bir düşüş yaşanabilir.

Şirketin, faaliyet gelirlerinin 3,4 trilyon yen olacağını öngörmesi, 3,0 trilyon yen tutarındaki önceki tahminden daha yüksek bir oran beklendiğini gösteriyor. Gelirlerin ise bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 54,0 trilyon yen olacağı tahmin ediliyor.

Toyota'nın açıklamasına göre, yılın ilk çeyreğinde net kâr yüzde 75,6 oranında artış göstererek 1,5 trilyon yene ulaştı. Faaliyet kârı ise yüzde 8,8 düşüşle 1,1 trilyon yene gerilerken, gelirler de yüzde 10,4 artışla 13,5 trilyon yene yükseldi.

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri Pazartesi günü, 1998'deki Asya finans krizinden bu yana ilk kez ortaklaşa finans piyasalarına müdahale ederek yen satın aldıklarını doğrulamışlardı.

Analistlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ardındaki gerekçelerden biri de Amerikan şirketlerine yardımcı olmak ve ABD'nin ticaret açığını azaltmaktı.