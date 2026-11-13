Toyota'dan elektrikli atağı. Yeniden yapılanıyor

Toyota Motor, Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek için geleneksel Japon tedarikçi ağı olan keiretsu'nun ötesine geçerek elektrikli araçlar için yerel şirketlere yönelerek Çin 'deki tedarik zincirini yeniden şekillendiriyor.

Toyota 'nın rekabetçi hibrit aracı, mevcut keiretsu tedarik zincirinden yararlanarak gelir elde ediyor ve elektrikli araç karşı atağı başlatmak için zaman kazandırabilir.

Nikkei Asia'ya konuşan çeşitli tedarikçiler ve piyasa gözlemcileri, Toyota'nın yerel üreticilerin hızına ve maliyet rekabetçiliğine yetişmek amacıyla Çin'deki ortak girişimleri aracılığıyla geliştirdiği elektrikli araç modelleri için yerel tedarike yöneldiğini belirtti.

Toyota'nın başkan yardımcısı Yoichi Miyazaki, geçen hafta düzenlenen bir kazanç basın toplantısında, otomobil üreticisinin parça tedarikinde "milliyetlerine veya grup bağlantılarına bakılmaksızın" rekabetçiliğe önem vereceğini söyledi.

Toyota 'nın Çin'deki stratejisindeki bu değişim, şirketin uzun süredir devam eden Japon tedarikçi ağında şimdiden yankı bulmaya başladı.

Japonya'daki birinci kademe bir tedarikçiye ürün sağlayan bir Japon otomobil parçası üreticisi, Çin'deki gelirlerinin bu yıl bir önceki yıla göre yarı yarıya düşmesinin muhtemel olduğunu, bunun kısmen söz konusu müşterinin Japon otomobil üreticilerinden Çinli rakiplere iş kaybetmesinden kaynaklandığını söyledi.

Bir parça tedarikçisi "Gerçekten iyi bir haber yok. Müşterimiz Japon otomobil üreticilerinden iş kaybediyor... toparlanma ihtimali çok düşük." dedi.

Toyota, elektrikli araç üretiminde yerel Çinli tedarikçilerden kaynak temin etmeye başlarken, hibrit araçlar konusunda farklı bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor. Çin'de Toyota'nın hibrit araçları için motor parçaları üreten bir Japon tedarikçi, son tedarik revizyonundan büyük ölçüde etkilenmediğini belirtti.

Tedarikçi firma, "Toyota, hibrit teknolojisini şimdilik kendi elinde tutmak istiyor" dedi.

Toyota, maliyet artışlarını kabul etme konusunda giderek daha isteksiz hale gelirken ve Çinli rakiplerini maliyet "ölçütü" olarak kullanırken, tedarikçi firma, güçlü hibrit satışlarının bir nebze rahatlama sağladığını ve gelirlerinin nispeten istikrarlı kalmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Toyota, Çin'deki hibrit araç stratejisi veya tedarikçilerinin yaptığı değerlendirmeler hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Mizuho Bank'ta kıdemli baş araştırmacı olan Jin Tang, bu zıtlığın Toyota'nın Çin'in hibrit pazarındaki konumunu koruma stratejisini yansıttığını ve bu sayede elektrikli araçlarda da nihayetinde atağa geçebileceğini söyledi.

Elektrikli araçların baskısı altında Çin'in benzinli araç pazarı hızla küçülürken, Toyota, Tang'ın "hayatta kalma primi" olarak adlandırdığı bir durumdan faydalanmaya başladı. Tang'a göre, geniş hibrit ürün yelpazesi nispeten iyi satış yapmaya devam ederek şirkete Çin'in hibrit pazarının yüzde 60'ından fazlasını kazandırdı.

Tang, Toyota'nın Çin'de yıllık 500 bin ila 600 bin adet hibrit araç satışını sürdürebileceğini tahmin ediyor; bu da, elektrikli araçlarda Çinli rakipleriyle doğrudan rekabet eden diğer yabancı otomobil üreticilerinin sahip olmadığı önemli bir pazar payı sağlıyor. Bu rakamlar, Toyota'nın 2025 yılında Çin'deki toplam satışlarının yaklaşık üçte birine denk geliyor.