Toyota'dan radikal Corolla kararı

Dünyanın en çok otomobil satan markası olan Toyota, GR Corolla spor otomobilinin üretiminin bir kısmını İngiltere'ye taşıma kararı aldı. Kuzey Amerika'ya ihracat yapamk için bu yatırıma 56 milyon dolar harcayacak.



"TRUMP'LA İLGİSİ YOK"



Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan bu kişiler, Toyota'nın üretimin bir kısmını Japonya'dan kaydırarak İngiltere'deki kapasite fazlasını kullanmayı ve böylece otomobilin teslimat bekleme sürelerini kısaltmayı hedeflediğini söyledi. Bu hamlenin ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına getirdiği gümrük vergilerine tepki olarak yapılmadığını söylediler.



Trump yönetimi bu ay İngiltere'den otomobil ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yılda 100.000 araca kadar yüzde 10'a indirmeyi kabul etti. Japonya, ABD'nin tüm otomobil ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisinin kaldırılmasını istiyor.



ZORLUKLAR ARTIYOR



Küresel otomobil üreticileri için tarifeler, büyük pazarlardaki farklı emisyon standartları ve müşteri taleplerinin üzerine ek bir zorluk anlamına geliyor.



BENZİNLİ OTOMOBİL TUTKUNLARI TALEP EDİYOR



Toyota, GR Corolla'yı Japonya'da Japon pazarı için ve Kuzey Amerika ve diğer pazarlara ihraç etmek üzere üretiyor. Ancak motor tutkunlarının benzinli otomobile olan yoğun ilgisi nedeniyle Kuzey Amerika'daki talebi karşılayamadığını belirttiler.



Derbyshire'daki Burnaston fabrikasında bir üretim hattı kuracak ve 2026 yılının ortasından itibaren Kuzey Amerika'ya ihraç edilmek üzere yılda 10 bin otomobil üretmek için yaklaşık 8 milyar yen (56 milyon dolar) yatırım yapacak.



YÜKSEK PERFORMANSLI OTOMOBIL



Yetkililer, GR Corolla'nın Toyota City'deki Motomachi Fabrikasında özel bir hat üzerinde üretilen üç yüksek performanslı araçtan biri olduğunu ve üretimin halihazırda tam kapasitede olduğunu söyledi.



Geçen yıl bu hatta yaklaşık 25 bin araç üretildi ve bunların 8 binini GR Corolla'lar oluşturdu.



Toyota'nın ABD'deki tesislerinin de hibrit ve diğer araçlara yönelik güçlü taleple karşı karşıya olduğunu belirten yetkililer, bu durumun otomobil üreticisinin üretimi oraya kaydırmasını zorlaştırdığını söyledi.

FİYAT ARTIRMAYACAK



İster Japonya'dan ister İngiltere'den ihracat yapıyor olsun, Toyota'nın tarifelerden kaynaklanan maliyet artışlarını maliyet azaltma ve diğer önlemlerle karşılamayı planladığını ve fiyatları yükseltmeyeceğini söylediler.