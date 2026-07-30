Toyota'nın satışları üst üste beşinci ayda da düşüş gösterdi

Orta Doğu'daki karışıklık ve Çin 'deki düşüşün ardından dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota Motor'un küresel satışları art arda beşinci ayda da düşüş gösterdi.

Şirketin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, iştiraki Daihatsu Motor'un satışları da dahil olmak üzere Haziran ayındaki küresel satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 1,1 düşüşle 926 bin 688 adede geriledi. Üretim ise yüzde 2,2 artışla 984 bin 408 araca ulaştı.

The Business Times 'in yaptığı habere göre, yükselen petrol ve hammadde maliyetleri, tedarik zincirindeki aksamalarla birlikte küresel üreticileri sıkıştırırken, ABD ve Suudi Arabistan ile İran arasında aylardır süren çatışma da bu durumu daha da kötüleştiriyor. Japon otomobil üreticileri üzerindeki baskı, Orta Doğu'ya olan yoğun bağımlılıklarını vurgularken, BYD ve diğer elektrikli araç üreticilerinden gelen şiddetli rekabet de Çin pazarındaki satışlarda dalgalanmayı artırıyor.

Otomobil üreticisi yaptığı açıklamada, "Kuzey Amerika ve Japonya 'daki güçlü talep, Çin'deki düşük satışlarla dengelendi" diye belirtirken, Kuzey Amerika'da hibrit ve diğer modellerin talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Çin'deki yoğun rekabetin de eklenmesiyle yaşanan aksaklıklar, Toyota'nın geçen mali yıldaki rekor karını aşındırmaya başladı. Haziran ayında Toyota ve Lexus markalarının Orta Doğu'daki satışları bir önceki yıla göre yüzde 24, Çin'deki satışları ise yüzde 27 düştü.

Toyota, Mayıs ayındaki kazanç açıklamasında, Orta Doğu'ya yılda yaklaşık 500 bin ila 600 bin araç ihraç ettiğini ve bu hacmin yarısından biraz daha azının etkileneceğine dair varsayımlarını belirtmişti.

Toyota, yaşanan aksaklıklar nedeniyle artan hammadde maliyetlerine hazırlık olarak, Mart 2027'ye kadar olan mali yıl için kârında düşüş öngördü. 3 trilyon yen (18,4 milyar dolar) işletme kârı beklentisi, analistlerin tahminlerinin yanı sıra önceki 12 aylık dönemde elde edilen 3,8 trilyon yenlik rakamın da altında kaldı.

Honda Motor'un küresel satışları Haziran ayında yüzde 1,3 artarak 289 bin 172 adede ulaştı. Şirket Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu artışın Çin'deki yüzde 44'lük keskin düşüşü gizlediğini belirtti. Üretim ise yüzde 6'dan fazla azaldı.

Nissan Motor ise, Haziran ayı satışlarında yüzde 8,3'lük bir düşüşle 240 bin 345 adet araç sattığını ve üretimin de yüzde 14,5 azaldığını bildirdi.