TPAO, Keşan'da doğal gaz arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamında doğal gaz arama projesiyle ilgili "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.



Böylece TPAO bölgede doğal gaz aramasına başlayacak.



KÖYE YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE UZAKLIKTA



Doğal gaz aranacak konum ile Beğendik Köyü arasındaki mesafe kuş uçuş yaklaşık olarak 1 kilometre seviyesinde bulunuyor. 3 parsel üzerinde arama yapılacak ve parsellerin toplam büyüklüğü 22 bin 100 metrekare olarak görülüyor.



TPAO'dan yapılan açıklama şöyle:



EDİRNE ili KEŞAN, ilcesi Beğendik Köyü,Kartaltepe Mevkii, 892,893 ve 894 Nolu Parseller mevkiindeki TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan AR/TPO/K/G17-A Nolu Ruhsat Alanında Beğendik-1 Kuyusunda Doğalgaz Arama projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince AR/TPO/K/G17-A Nolu Ruhsat Alanında Beğendik-1 Kuyusunda Doğalgaz Arama projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir.