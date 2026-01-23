TPAO'dan İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), TPAO'nun Trakya bölgesindeki faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar için kamulaştırma başvurusunda bulunduğunu ilan etti.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlara göre, TPAO'nun bölgedeki doğalgaz boru hattı projeleri için gerekli olan bazı parsellerde, arazi maliklerinin rayiç bedelin üzerinde fiyat talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alma gerçekleştirilemedi.

İSTANBUL'DA TEM ÜSTÜNDEKİ TARLA KAMULAŞTIRILAAK

İstanbul'un Silivri ilçesinde Büyükçavuşlu Mahallesi'nde TEM Avrupa Otoyolu'nun kenarındaki 299 bin 841 metrekarelik tarla vasıflı alan kamulaştırılacak. Bu tarlanın hemen önünde otoyol kenarı dinlenme tesisi ve TIR parkı bulunuyor.

Kırklareli'nde ise Lüleburgaz İlçesinde Alacaoğlu Köyü'ndeki 448 numaralı parselin 583 metrekaresi, 460 numaralı parselin 308 metrekaresi, 474 numaralı parselin de 563 metrekaresi kamulaştırılacak.