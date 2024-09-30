TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsat sahası genişletildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da bulunan petrol arama ruhsat sahasına 15 bin 153 hektarlık saha ilave edildi.

TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsat sahası genişletildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, 'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nın Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır sınırları içinde sahip olduğu 23 petrol arama ruhsatına, 15 bin 153 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.

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