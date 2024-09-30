TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsat sahası genişletildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, TPAO'nın Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır sınırları içinde sahip olduğu 23 petrol arama ruhsatına, 15 bin 153 hektarlık sahanın ilavesine karar verildi.