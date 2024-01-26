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TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

TPAO'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı.

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır'daki 15 bin 252 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 11 Mayıs'tan itibaren bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.

Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG istimlake müteallik kararı da Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki 4 sahanın bölgede açılan Işık-1 kuyusunun lokasyon sahaları için gerekli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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