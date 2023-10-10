Trabzon'da yağış ve rüzgar balık fiyatlarını vurdu

Süleyman Çakır ise yerli hamsinin az geldiğini ifade ederek, "Dün yerli hamsi çıktı ama bugün yok. Az geldiği için pahalı oluyor. Hava esiyor, hava koşullarından dolayı gelmiyor. Eğer deniz soğursa hamsi bollaşır." diye konuştu.



Palamut satın alan Habib Gülbay, "Bütün balıklar mevcut, fiyatlar da alınabilir. Ailecek haftada yaklaşık 2-2,5 kilogram balık tüketiyoruz." ifadesini kullandı.

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