Trabzonspor’un bedellisine onay! Önce azaltıp sonra artıracaklar
Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzonspor’un önce sermaye azaltımı sonra da bedelli sermaye artırımına onay verdi.
Trabzonspor’da sermaye değişikliğine gidiliyor.
Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’ne göre şirketin sermayesi önce yüzde 85.33 oranında azaltılarak 1.1 milyar liraya düşürülmesine ve sonrasında yüzde 581.81 oranında bedelli olarak artırılarak 7.5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.
Bültende yer alan detaylar şöyle:
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin (Şirket) 7.500.000.000 TL olan çıkarılmış
sermayesinin, 30.11.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının 6.400.000.000
TL tutarındaki kısmının kapatılması suretiyle azaltılarak 1.100.000.000 TL’ye indirilmesi ve eş anlı olarak, mevcut pay sahiplerinin
yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %581,8182 oranında arttırılarak 7.500.000.000 TL’ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç
ve halka arz edilecek 6.400.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun
onaylanmasına,
b) (A) grubu pay sahipleri dışındaki diğer ortaklara beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 0,9997 TL üzerinden zorunlu
pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,
c) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19’uncu maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak sermaye azaltımı ile eş anlı
olarak yapılacak sermaye artırım işlemi kapsamında ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde
yapılacak sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce,
söz konusu maddede öngörülen risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması veya onaylanmasının sağlanması
gerektiği hususunda kamunun bilgilendirilmesine
karar verilmiştir.
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