Trabzonspor’un bedellisine onay! Önce azaltıp sonra artıracaklar

Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzonspor’un önce sermaye azaltımı sonra da bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Trabzonspor’un bedellisine onay! Önce azaltıp sonra artıracaklar

’da sermaye değişikliğine gidiliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’ne göre şirketin sermayesi önce yüzde 85.33 oranında azaltılarak 1.1 milyar liraya düşürülmesine ve sonrasında yüzde 581.81 oranında bedelli olarak artırılarak 7.5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Bültende yer alan detaylar şöyle:

Trabzonspor Sportif Yatırım ve İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin (Şirket) 7.500.000.000 TL olan çıkarılmış

sermayesinin, 30.11.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının 6.400.000.000

TL tutarındaki kısmının kapatılması suretiyle azaltılarak 1.100.000.000 TL’ye indirilmesi ve eş anlı olarak, mevcut pay sahiplerinin

yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %581,8182 oranında arttırılarak 7.500.000.000 TL’ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç

ve halka arz edilecek 6.400.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun

onaylanmasına,

b) (A) grubu pay sahipleri dışındaki diğer ortaklara beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 0,9997 TL üzerinden zorunlu

pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,

c) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19’uncu maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak sermaye azaltımı ile eş anlı

olarak yapılacak sermaye artırım işlemi kapsamında ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde

yapılacak sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce,

söz konusu maddede öngörülen risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması veya onaylanmasının sağlanması

gerektiği hususunda kamunun bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

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