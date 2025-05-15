Trabzonspor’un bedellisine onay! Önce azaltıp sonra artıracaklar

Trabzonspor’da sermaye değişikliğine gidiliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’ne göre şirketin sermayesi önce yüzde 85.33 oranında azaltılarak 1.1 milyar liraya düşürülmesine ve sonrasında yüzde 581.81 oranında bedelli olarak artırılarak 7.5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.



Bültende yer alan detaylar şöyle:



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’nin (Şirket) 7.500.000.000 TL olan çıkarılmış



sermayesinin, 30.11.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan geçmiş yıl zararlarının 6.400.000.000



TL tutarındaki kısmının kapatılması suretiyle azaltılarak 1.100.000.000 TL’ye indirilmesi ve eş anlı olarak, mevcut pay sahiplerinin



yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, %581,8182 oranında arttırılarak 7.500.000.000 TL’ye çıkarılacak olması nedeniyle ihraç



ve halka arz edilecek 6.400.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun



onaylanmasına,



b) (A) grubu pay sahipleri dışındaki diğer ortaklara beher 1 TL nominal değerli Şirket payı için 0,9997 TL üzerinden zorunlu



pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,



c) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19’uncu maddesinin on üçüncü fıkrası uyarınca yapılacak sermaye azaltımı ile eş anlı



olarak yapılacak sermaye artırım işlemi kapsamında ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde



yapılacak sermaye artırımlarında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce,



söz konusu maddede öngörülen risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması veya onaylanmasının sağlanması



gerektiği hususunda kamunun bilgilendirilmesine



karar verilmiştir.