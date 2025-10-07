Trafik cezaları daha da artacak mı? 1 Ocak 2026 bekleniyor

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bu hafta TBMM gündemine gelecek. Cezalar, Meclis komisyonu ve ardından genel kuruldan geçerse yasalaşarak yürürlüğe girecek.



Yeni cezaların trafikte kurallara uymayanlar için caydırıcı olması bekleniyor.



Kanun teklifine bakıldığında hız sınırlarını aşanlar için uygulanacak olan yeni cezaların 31/12/2025 tarihinde, diğer maddelerin ise kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben iki ay sonra yürürlüğe gireceği detayı bulunuyor.



1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN YENİDEN DEĞERLEME ORANI DEVREYE GİRİYOR



1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeniden değerleme oranı devreye girecek ve ceza, harç gibi ücretler yaklaşık yüzde 23 oranında artmış olacak.



1 Ocak 2026 sonrası kanundaki değişikliklere göre cezalar yeniden artmış olacak.



İşte tahmini olarak yüzde 23 artması beklenen yeniden değerleme oranına göre yeni trafik cezaları