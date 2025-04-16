Trafik cezaları için yeni düzenleme: Aşırı hız, ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirene ceza artıyor!

Alınan bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, trafik kurallarına uymayanlara verilen idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi hazırlamaya başladı.



Teklifle, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.

Şu an hız sınırını aşanlara 2 bin 167 lira ile 9 bin 267 lira arasında ceza kesiliyor.



Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara 2 bin 167 lira,, dönüş ve geçme kurallarına uymayanlara ise 993 lira ceza uygulanıyor.

