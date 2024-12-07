Trafik sigortası için tavan fiyat çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu trafik sigortasındaki fiyatların her yerde farklılık göstermesinin araç sahiplerini mağdur ettiğini belirtti.



Palandöken, “Zorunlu trafik sigortalarında, devletin belirlediği bir taban-tavan fiyat aralığının oluşturulması gerekiyor. Aynı yaş ve aynı modeldeki bir araç için sigorta şirketlerinin verdiği fiyatlar arasında neredeyse yüzde 100’e varan farklar olabiliyor." şeklinde konuştu.



Bu durumun vatandaşı araba aldığına pişman eder hale getirdiğini vurgulayan Palandöken, zorunlu olduğuna göre fiyat birliğinin sağlanması ve vatandaşın mağduriyetinin önlenmesinin şart olduğunu söyledi.



Palandöken, trafik sigortasının artık vatandaş için ciddi bir olumsuzluk oluşturduğunu ifade ederek, "Bu sorunun çözülmesi ve fiyatların makul bir tarifeye çekilmesi gerekiyor. Fiyatlar hızla artarken, vatandaşlar bu durumdan ciddi anlamda rahatsız oluyor." şeklinde konuştu.