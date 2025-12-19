Trafik sigortasında SEDDK son noktayı koydu

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren düzenleme yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek.

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde; zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indiriminin araçtan bağımsız hale getirilerek tamamen sürücüye bağlandığı ve ikinci bir araç alımında giriş basamağı yerine sigortalının bulunduğu avantajlı basamağın uygulanacağı yönünde ifadelere yer verildiği belirtiliyordu.

Tamamen yanlış bilgi veren haberlere ilişkin olarak SEDDK açıklama yaptı. SEDDK "Bilindiği üzere, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat gereği motorlu taşıtların işletilmesinden doğan hukuki sorumluluk motorlu aracın işletenine aittir ve zorunlu trafik sigortası poliçeleri de işleten adına düzenlenmektedir. Mevcut uygulamada trafik sigortalarının sürücüye özel olarak düzenlenmesi mümkün olmadığından, bir kişinin birden fazla araca sahip olması halinde, poliçe düzenleme aşamasında araçları kullanacak sürücüler dikkate alınmamaktadır. Bu durum, birden fazla aracı olan vatandaşlarımız için birden sonraki sigorta poliçelerinin 4. basamaktan başlatılması sonucunu doğurmaktadır." dedi.

UYGULAMA NASIL OLACAK?

SEDDK uygulamaya ilişkin olarak "Halihazırda vatandaşlarımız araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi haklarını yeni araçlarına aktarabilmektedirler. 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ise, yeni aracın önce alınıp avantajlı basamakta bulunan aracın sonra satışı ile ilgili olup, bu durumlarda da avantajlı basamağın yeni araca aktarılma imkanını getirmektedir. Bu doğrultuda, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren avantajlı basamakta bulunan aracını satan sigortalılar; acentelerine veya sigorta şirketlerine başvuruda bulunmaları halinde basamak düzeltmesi talep edebileceklerdir. Başvuru yapılmaması durumunda ise söz konusu düzeltme, poliçenin yenileme döneminde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Aynı uygulama dezavantajlı basamakta bulunan sigortalılar için de geçerli olacaktır." ifadesini kullandı.

"SÜRÜCÜ TEMELLİ POLİÇE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR"

SEDDK uzun süredir gündemde olan fakat hayata geçirilmeyen sürücü bazlı poliçeye ilişkin olarak "Trafik sigortasında iyi sürücü ile riskli sürücü ayrımını daha belirgin ve adil bir şekilde ortaya koyan bir sistemin hayata geçirilmesi amacıyla, sigorta poliçelerinin işletenden bağımsız olarak sürücü temelli düzenlenebilmesine yönelik alternatif model çalışmaları ilgili paydaşlarla birlikte titizlikle sürdürülmektedir. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından, elde edilen sonuçlar ve düzenleme önerilerine ilişkin detaylar önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasını yaptı.