Trafik sigortasında yeni dönem. 2026 tarifesi belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme kurumu (SEDDK) zorunlu trafik sigortasında 2026 yılında uygulanacak teminat tutarlarını güncellendi.

Hak sahiplerinin uğradıkları zararların güncel ekonomik koşullara uygun şekilde karşılanabilmesi amacıyla teminat limitlerinde artışa gidildi.

Yeni düzenlemeye göre, maddi zararlar için belirlenen teminat tutarı 300 bin liradan 400 bin liraya yükseltildi. Bedeni zararlar için öngörülen teminat limiti ise 2,7 milyon liradan 3,6 milyon liraya çıkarıldı.

Belirlenen yeni teminat tutarları, yürürlükte bulunan tüm sigorta sözleşmelerine herhangi bir ek prim alınmaksızın uygulanacak.

Öte yandan, bazı araç gruplarında kullanım türüne göre uygulanan tarife sistemi de yeniden düzenlendi. Buna göre, gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerde, aynı araç grubunda beş araca kadar (beş dahil) özel kullanım türü esas alınacak. Beş adedin üzerindeki araçlar için ise tüzel kullanım türüne göre prim hesaplaması yapılacak.