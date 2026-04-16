Trafikte bir ilk yaşandı, 34 milyon sayısı aşıldı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 34,8'ini motosiklet, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI YÜZDE 31 ARTTI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51, otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3, minibüste yüzde 17,7, kamyonette yüzde 12,8, otobüste yüzde 4,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,9 ve kamyonda yüzde 10,5 azaldı.

GEÇEN YILA GÖRE KAYITLAR AZALDI

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,6, minibüste yüzde 2,6 artarken traktörde yüzde 50,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 34,2, kamyonda yüzde 25,3, motosiklette yüzde 21,2, otomobilde yüzde 15,4 ve kamyonette yüzde 15 azaldı.

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI 34 MİLYONU AŞTI

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,8'ini traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MART AYINDA 870 BİN 992 ADET ARACIN DEVRİ YAPILDI

Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 68,6'sını otomobil, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 9,7'sini motosiklet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

80 BİN ARAÇ MART AYINDA TRAFİĞE KATILDI

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,5'i Renault, yüzde 8,2'si Toyota, yüzde 7,4'ü Peugeot, yüzde 6,9'u Volkswagen, yüzde 6,1'i Hyundai, yüzde 5,9'u TOGG, yüzde 5,1'i Fiat, yüzde 5'i Opel, yüzde 5'i Citroen, yüzde 4,3'ü Skoda, yüzde 3,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3'ü BMW, yüzde 2,6'sı Ford, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 2'si Volvo, yüzde 1,9'u Mini, yüzde 1,7'si Chery, yüzde 1,6'sı Nissan, yüzde 1,2'si Tesla ve yüzde 8,4'ü diğer markalardan oluştu.

3 AYDA 426 BİN 342 ARACIN KAYDI YAPILDI

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,4 azalarak 426 bin 342 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 23,1 artarak 13 bin 42 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 413 bin 300 adet artış gerçekleşti.

BENZİNLİ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin yüzde 41,1'i benzin, yüzde 31,5'i hibrit, yüzde 18,2'si elektrikli, yüzde 8,6'sı dizel ve yüzde 0,6'sı LPG yakıtlı. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 611 bin 509 adet otomobilin ise yüzde 32,4'ü dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,8'i LPG, yüzde 4,4'ü hibrit ve yüzde 2,3'ü elektrikli oldu.

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR ÇOĞUNLUKTA

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 15,9'u 1401-1500, yüzde 13,2'si 1501-1600, yüzde 9,6'sı 1301-1400, yüzde 9,1'i 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

GRİ RENK TERCİH EDİLİYOR

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 627 adet otomobilin yüzde 42,1'i gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 11,2'si siyah, yüzde 10,4'ü mavi, yüzde 5,3'ü yeşil, yüzde 3,5'i kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, %0,2'si sarı ve yüzde 0,2'si diğer renkli oldu.