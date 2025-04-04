Trafikte kaplama lastik tehlikesi! Uzmanlar uyarıyor

Aşınmış olan lastik yenileniyor, kaplanmış lastik haline dönüşüyor. Kaplanmış bir lastik, performansından herhangi birşey kaybetmeden yeniden kullanılmaya devam edilebiliyor. Genellikle ucuz olması nedeniyle kamyon ve yolcu otobüslerinde tercih ediyor. Ancak uzmanlar bu tercihin tehlike oluşturabileceği görüşünde.



Otomobil yazarı Turgut Yüksekdağ, "Araçlarda hem otobüslerde hem ağır vasıtalarda çekici sağlayan gücü tekerleklere verilen taşıtlarda kullanılmaması gereken lastik tipi olduğunu düşünüyorum. Çünkü lastikler bizi yola bağlayan avuç içi kadar bizi yola bağlayan nesneler. Dolayısıyla bunlar her zaman en üst düzeyde gerekli diş derinliklerinde olan lastikler olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"OTOBÜSLERDE KULLANILMAMASI LAZIM"

Eğer tüm risklere rağmen kaplama lastik kullanılacaksa yine de dikkat edilmesi gereken noktalar olduğu uyarısında bulunan Yüksekdağ, "Kanuni olarak bunun yapılıyor olduğu bir takım mevzuatlar var ama özellikle işte otobüslerde kullanılmaması lazım. Çekicilerde mutlaka çekici sağlayan ön lastiklerde kullanılmaması lazım. Arka taraflarda romörklerde vslerde kullanılabilir. Bunların da gerekli sertifikasyonların sağlandığı yerlerde hazırlanması gerekir." diye konuştu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yılın ilk 3 ayında denetimler gerçekleştirdi. Teknik mevzuata aykırılık ve güvenlik riski taşıyan bazı markaların ürünlerinin piyasadan toplatılmasına karar verdi. Listede dokuz lastik kaplama firması da bulunuyor.



