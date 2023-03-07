Trakya'da fiyatlar 3 katına çıktı: Bölge tarihinin en büyük emlak hareketliliği

SATIŞTA MUĞLA KİRADA ANKARA



Sabah gazetesindeki haberde yer verilen Endeksa verilerine göre, 6 Şubat'taki afetten sonra depremin etkilediği iller ve çevre illerde stok önemli ölçüde düştü, fiyatlar ise arttı.



Depremin etkilediği illerde satılmayı bekleyen konut stoku ortalama yüzde 53, kiralanmayı bekleyen stok adedi ise yüzde 59 düşüş gösterdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da satılmayı bekleyen konut stoku yüzde 85, kiralık konut stoku ise yüzde 93 düştü, satılık konutların fiyatları yüzde 16, kiralar ise yüzde 56 artış gösterdi.



Malatya'da ise satılık konut stoku yüzde 93, kiralık konut stoku yüzde 95 düşerken, satılık konut fiyatları yüzde 33, kiralar ise yüzde 41 artış gösterdi.



Çevre iller arasında gayrimenkul fiyatlarının en fazla etkilendiği iller Tunceli ve Kayseri oldu. Tunceli'de satılık konut fiyatları yüzde 16, kiralar yüzde 1 arttı. Kayseri'de ise satılık konut fiyatları yüzde 13, kiralar yüzde 29 artış gösterdi.



MERSİN'DEKİ YAZLIKLAR SATIŞA ÇIKTI



Çevredeki neredeyse tüm illerde stok düşerken Mersin'de satılık konut stoku yüzde 36, kiralık konut stoku ise yüzde 31 arttı. Özellikle Adana'daki depremzedeler başta olmak üzere Mersin'de yazlık konutu bulunan kişilerin bu konutları kiraya veya satışa çıkarttığı bu nedenle stokların arttığı belirtiliyor. Deprem sonrasında konut satış fiyatlarının en fazla arttığı il Muğla, kiraların en fazla arttığı il ise Ankara oldu. Muğla'da satılık konut fiyatları yüzde 13, kiralar yüzde 20 artış gösterdi. Ankara'da ise kiralar yüzde 26, satılık konut fiyatları yüzde 11 arttı.



KÖYE GİDİP ŞEHİRDEKİ EVİ KİRAYA VERİYORLAR



Edirneli emlakçılar kentte ev fiyatlarının 3 katı arttığını söyledi. Bu durumun hormonlu bir büyümeye neden olduğu ve bütün mevcut stokların bitmek üzere olduğu belirtildi. Kent merkezinde evleri olanların yüksek kiralardan yararlanmak için konutundan çıkıp köydeki evine yerleşdiği bilgiyi paylaşıldı.

Kırklareli'de ise hem 11 şehirdeki depremzedelerin hem de İstanbul'da yaşamaktan ya da depremden korkanların geldiği, belirtiliyor. Geçen yıl köylerdeki arsa metrekareleri 300 lira civarındayken, şu anda 1.500 TL'yi geçmiş durumda.

