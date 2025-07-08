Trump 14 ülkeye mektup gönderdi: Yeni gümrük tarifeleri açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, 14 ülkeye gönderdiği tarife mektuplarını yayımladı.

Japonya ve Güney Kore’ye daha önce açıklanan tarifelere ek olarak; Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Burma da yeni vergi düzenlemelerinden etkilenecek ülkeler arasında yer aldı.

Trump, mektuplarda ülkelerle olan ilişkilerin seyrine göre tarifelerin değişebileceğini belirtti. “Bu tarifeler, ülkenizle olan ilişkilerimize bağlı olarak yukarı ya da aşağı doğru değiştirilebilir” ifadelerini kullanan Trump, misilleme durumunda oranların artabileceği uyarısında bulundu.

Yeni tarife oranları şu şekilde açıklandı:

• Malezya, Kazakistan, Tunus: %25

• Güney Afrika, Bosna Hersek: %30

• Endonezya: %32

• Bangladeş, Sırbistan: %35

• Kamboçya, Tayland: %36

• Laos, Burma: %40

Trump, daha önce Japonya ve Güney Kore’den ABD’ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelere ek olarak yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklamıştı.

ERTELEME KARARI DA YAYIMLADI

Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan Başkanlık kararnamesine göre, Trump’ın daha önce 9 Nisan’da yürürlüğe giren %10’luk geçici tarife indirimi 1 Ağustos’a kadar uzatıldı. Ancak bu süre Çin hariç diğer ticaret ortakları için geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar, kararın uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapacak.

"SON TEKLİF OLABİLİR"

Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ağırlayan Trump, tarife mektuplarının nihai olup olmadığı sorusuna “Aşağı yukarı son teklifler… Ama iyi bir öneri gelirse değişebilir.” yanıtını verdi. 1 Ağustos tarihinin kesinliği konusunda ise “Yüzde 100 değil, ama neredeyse kesin” ifadelerini kullandı.

HİNDİSTAN İLE ANLAŞMA SİNYALİ

Trump, İngiltere ve Çin ile anlaşma sağladıklarını belirtirken, Hindistan ile de bir ticaret anlaşmasına “çok yakın” olduklarını söyledi. Diğer ülkelerle ise anlaşma zemini olmadığını, bu yüzden yalnızca mektup gönderdiklerini aktardı.

EKONOMİK ETKİLERİ ŞİMDİDEN HİSSEDİLDİ

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD borsaları düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi 422 puan (yüzde 0,94) düşerken, S&P 500 yüzde 0,79 ve Nasdaq Composite yüzde 0,92 geriledi. Otomobil devi Toyota yüzde 4, Nissan yüzde 7,16 ve Honda yüzde 3,86 oranında değer kaybetti.

Öte yandan, Japonya ve Güney Kore, ABD’nin ek tarife kararına tepki gösterdi. Japonya Başbakanı Ishiba, “derin üzüntü” duyduklarını belirterek ikili müzakerelere devam edeceklerini söyledi. Güney Kore Maliye Bakanlığı ise “gerekirse acil adımlar atacağız” açıklamasında bulundu.

ABD geçen yıl bu 14 ülkeden toplam 465 milyar dolarlık ithalat yaptı. Bunun yüzde 60’ını Japonya ve Güney Kore oluşturuyor. Malezya, ABD’nin yarı iletken tedarikinde ikinci sırada yer alırken, Güney Afrika ABD’nin platin ithalatının yarısını sağlıyor. Bangladeş, Endonezya ve Kamboçya ise giyim ve aksesuar tedarikinde önde gelen ülkeler.