Trump 57 milyon dolar kazandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hükümet Etik Ofisi tarafından yayınlanan yıllık mali beyanı, geçen yıl aile destekli bir kripto para firmasındaki hissesinden yaklaşık 57 milyon dolar kazandığını gösteriyor.



Trump'ın yıllık mali beyanı, golf tesislerinden ticari anlaşmalara ve Apple ve Berkshire Hathaway gibi şirketlerdeki hisse senedi yatırımlarına kadar her şeyi kapsayan geniş ve çeşitli gelir akışlarını ve varlıklarını ortaya koyuyor.



Beyannameye göre Trump'ın toplam varlıklarının değeri yaklaşık 1,7 milyar dolar.



Kripto firması World Liberty Financial'daki hissesinden elde ettiği 57 milyon dolar dijital token satışından geldi. Bu, Trump'ın geçen yıl henüz emekleme aşamasında olan ve o zamandan beri önemli ölçüde genişleyen kripto para birimi girişimlerinden elde ettiği kazanca bir bakış sağlıyor.



Trump ailesi birkaç ay içinde kripto endüstrisinin neredeyse her köşesine ulaştı. Eylül ayında kurulan World Liberty Financial, bu yıl nakit depolamak veya diğer kripto tokenleri satın almak için kullanılan ve devlet tarafından verilen bir para birimiyle 1:1 değişim oranına sahip dijital bir para birimi olan dolara sabitlenmiş bir stablecoin başlattı.