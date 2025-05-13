Trump ayağının tozuyla uçak satıyor!

Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu haftaki Orta Doğu gezisi sırasında anlaşmalar imzalayacak. Suudi Arabistan 30 adet Boeing tek koridorlu uçak sipariş etmeye hazırlanıyor.



Müzakereler gizli olduğu için isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye göre Kamu Yatırım Fonu, uçak kiralama şirketi AviLease için 737 Max jetleri satın almayı planlıyor.



AviLease ve Boeing yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Orta Doğu'nun en büyük havayolu şirketlerinden bazıları Trump'ın bugün başlayan ziyareti sırasında anlaşmaları duyurmak için çalışıyor. Trump'ın bölgeye yaptığı önceki ziyarette olduğu gibi, anlaşmalar muhtemelen yeni satışlar, ilk anlaşmalar ve daha önce açıklanan faaliyetlerin bir karışımı olacak.



Bloomberg News'in geçen hafta bildirdiğine göre Trump bu hafta Katar'a gidecek ve burada Katar Havayolları da büyük bir sipariş verecek.



Boeing İcra Kurulu Başkanı Kelly Ortberg de Trump'a Orta Doğu turunda eşlik eden şirket liderleri arasında yer alıyor. ABD Başkanı'nın bu hafta yapacağı ziyaret, ABD'li şirketlerin ticari siparişleri siyasi sermayeye dönüştürmek isteyen bir bölgede kazançlı anlaşmalar yapması için bir fırsat.



AVILEASE HAKKINDA



AviLease 2022 yılında kuruldu ve Suudi egemen varlık fonunun krallığı küresel bir ticaret, lojistik ve turizm merkezine dönüştürme ve petrole olan bağımlılığından uzaklaştırma çabasının bir parçası olarak finanse ettiği şirketler arasında yer alıyor. Avilease'in dünya çapında 48 havayoluna kiraladığı 200 adet sahip olunan ve yönetilen uçaktan oluşan bir portföyü bulunuyor.