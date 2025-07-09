Trump, BRICS'i dağıtma peşinde

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin BRICS ülkelerinden yapılan ithalatlara "yakında" yüzde 10'luk bir tarife uygulayacağını söyledi.



Pazar günü tarife tehdidini açıklayan Trump, Salı günkü Beyaz Saray kabine toplantısında bu verginin yolda olduğunu söyledi



Trump "BRICS'te olan herkes yakında yüzde 10'luk bir ücretle karşı karşıya kalacak... Eğer BRICS üyesiyse, yüzde 10'luk bir tarife ödemek zorunda kalacaklar... ve uzun süre üye kalmayacaklar" dedi.



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, ran ve Endonezya gibi üyeleri olan BRICS ülkelerinin liderleri Rio de Janeiro'daki zirvede ABD'nin askeri ve ticaret politikalarına dolaylı eleştirilerde bulundular.



Trump, BRICS tarifesinin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair belirli bir tarih vermedi.

