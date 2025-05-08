Trump, Çin'e olan vergiyi düşürmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile ticaret savaşı müzakerelerini teşvik etmek için ABD'nin Çin'e uyguladığı %145 oranındaki gümrük vergilerini düşürmeyi düşünmediğini söyledi.



Trump, Beyaz Saray'da kendisine Çin'i müzakere masasına oturtmak için yüksek ithalat vergilerini geri çekmeye açık olup olmadığı sorulduğunda net bir şekilde "hayır" yanıtını verdi.



Trump'ın gümrük vergilerine bağlılığı, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Çinli mevkidaşı ile ticaret ve ekonomi konularını görüşmek üzere İsviçre'de bir araya gelmesinden üç gün önce geldi.



Çin Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada ABD'nin bu toplantıyı talep ettiğini ve Pekin'in Trump'ın gümrük vergisi artışlarına "kesin bir şekilde" karşı çıkmaya devam ettiğini söyledi.



Avrupa'daki toplantıdan ne çıkmasını beklediği sorulan Trump, "Göreceğiz, yılda bir trilyon dolar kaybediyorduk, şimdi hiçbir şey kaybetmiyoruz, anlıyor musunuz? Ben olaya böyle bakıyorum" dedi.