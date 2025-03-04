Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ABD'ye gelen fentanil nedeniyle Çin'den ithalata yüzde 10 tarife getiren kararnamede değişiklik yaptı.



Çin'in ABD'ye fentanil dahil sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesinin, ABD'nin ulusal güvenliğine, dış politikasına ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturduğunu belirten Trump, Çin'in bu krizi hafifletmek için yeterli adımları atmadığını öne sürerek Çin'den yapılan ithalata uygulanan tarife oranı yüzde 20'ye yükseltti.



Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.



Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.



FENTANİL NEDİR?



Bir tür opioid olan fentanil, vücutta morfin etkisi yapan ve genelde analjezik olarak kullanılan kimyasal maddeler olarak biliniyor ve bağımlılık yapabiliyor.



Fentanil, aşırı ağrı durumunda doktor tarafından reçeteyle yazılabiliyor. Ancak yasa dışı olarak üretip satılabiliyor. Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu’na (DEA) göre Çin’den getirilen kimyasallar kullanılarak üretilen yasa dışı ilaçlar Meksika’dan ABD'ye sokuluyor.