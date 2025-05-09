Trump'tan Çin açıklaması: Yüzde 80 gümrük vergisi doğru görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in piyasasını ABD'ye açması gerektiğini söylerken, Çin menşeli mallara yüzde 80 oranında bir gümrük vergisi uygulanmasının "uygun göründüğünü" söyledi.



Trump, yeni başkanlık döneminde Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisini yüzde 145'e çıkarmıştı.



Sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşım yapan Trump, "Çin, piyasasını ABD'ye açmalı - onlar için çok iyi olur!!! Kapalı (ekonomiler) artık işe yaramıyor!!!" dedi.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve baş ticaret müzakerecisi Jamieson Greer, Çin'in ekonomiden sorumlu üst düzeydeki yetkilisi He Lifeng ile Cumartesi günü İsviçre'de bir araya gelecek. Görüşme, küresel ekonomi üzerinde baskı yaratan ticaret savaşının sonlandırılması için önemli olacak.



Çin'le ABD arasındaki ticaret müzakereleri öncesinde, Bessent'e atıfta bulunan Trump, "Çin'e yüzde 80 oranında gümrük vergisi uygun görünüyor. Artık top Scott B'de" dedi.

